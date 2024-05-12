Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Какие Выборы небудут,а лидер дурак дураком и сепелявый!12 мая в Литве пр...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    100% все рогулье в быдлостане будет смотреть открыв рты по спутнику и беглые ухылянты в евро жопе то же.Сегодня в Кремле ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    RADIO MY RADIO Вспомним эту песню RAMMSTEIN.Сегодня отмечаетс...

Москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru 4 млрд раз

4 млрд раз с 2011 москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru. Лидерами среди самых популярных сервисов за все время работы портала стали: электронный дневник школьника, электронная медицинская карта, передача показаний счетчиков воды и тепла, а также запись к врачу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх