Москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru 4 млрд раз

4 млрд раз с 2011 москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru. Лидерами среди самых популярных сервисов за все время работы портала стали: электронный дневник школьника, электронная медицинская карта, передача показаний счетчиков воды и тепла, а также запись к врачу.