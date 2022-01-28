Посол России встретится с рыбаками по поводу военно-морских учений у юго-западного побережья Ирландии

Посол России встретится с рыбаками по поводу военно-морских учений у юго-западного побережья Ирландии

Члены Ирландской организации производителей рыбы юга и запада примут участие в завтрашней встрече в посольстве России в Дублине.

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