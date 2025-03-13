Рассекреченные материалы о жизни нацистов после войны представили в Петербурге

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Петербургского института истории РАН Борис Ковалев Ранее недоступные из-за грифа «секретно» материалы о жизни нацистов после войны можно будет увидеть благодаря выходу книги «Оттепель» и наследники Гитлера».
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