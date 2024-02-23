Президент Республики Сербской Додик отпраздновал получение ордена от Путина

Президент Республики Сербской Милорад Додик напомнил о русской традиции «обмывать» награду. Глава страны опубликовал в соцсети X ролик о том, как он празднует в Казани получение ордена Александра Невского, врученный ему российским лидером Владимиром Путиным.
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