Кадры, которые заказала сама Япония

Имя Вэйчжуна Дэна (Weizhong Deng) хорошо известно тем, кто следит за современной тревел-фотографией. Этот мастер родом из Сингапура, а его кадры отличаются редким сочетанием красоты и драматизма — именно за это их охотно берут такие издания, как National Geographic, а также производители оптики и софта вроде Nikon и Skylum Software.
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