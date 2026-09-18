Кадры, которые заказала сама Япония

Имя Вэйчжуна Дэна (Weizhong Deng) хорошо известно тем, кто следит за современной тревел-фотографией. Этот мастер родом из Сингапура, а его кадры отличаются редким сочетанием красоты и драматизма — именно за это их охотно берут такие издания, как National Geographic, а также производители оптики и софта вроде Nikon и Skylum Software.