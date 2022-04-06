Фрэнк Вогель – о невыходе «Лейкерс» в плей-офф: «Крайне разочарован. Мы не выполнили задачу»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал поражение от «Финикса» (110:121), которое лишило его команду последних шансов на попадание в турнир плей-ин и выход в плей-офф.

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