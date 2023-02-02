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«Валенсия» не била по воротам «Реала» в 1-м тайме. У мадридцев 5 ударов и 67,3% владения

«Валенсия» ни разу не пробила в створ ворот «Реала» в 1-м тайме матча Ла Лиги. Команда под руководством Воро за первую половину перенесенной игры 17-го тура не нанесла ни одного удара, включая неточные.

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