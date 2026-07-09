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Лучшие исекай-аниме: топ-15 сериалов про попаданцев

Лучшие исекай-аниме: топ-15 сериалов про попаданцев

Исекай — это жанр аниме, манги и ранобэ (иллюстрированных романов) о так называемых попаданцах: героях, которые из своей привычной реальности перемещаются в совершенно другой, необычный мир, чаще всего — вымышленный, фэнтезийный или игровой.

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