Лучшие исекай-аниме: топ-15 сериалов про попаданцев

Исекай — это жанр аниме, манги и ранобэ (иллюстрированных романов) о так называемых попаданцах: героях, которые из своей привычной реальности перемещаются в совершенно другой, необычный мир, чаще всего — вымышленный, фэнтезийный или игровой.