Израиль заблокирует поставки оружия из Прибалтики на Украину — СМИ

Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Украине системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, со ссылкой на Breaking Defense 4 февраля сообщила газета The Washington Times.
Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Украине системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, со ссылкой на Breaking Defense 4 февраля сообщила газета The Washington Times.
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