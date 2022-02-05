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Израиль заблокирует поставки оружия из Прибалтики на Украину — СМИ

Израиль заблокирует поставки оружия из Прибалтики на Украину — СМИ

Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Украине системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, со ссылкой на Breaking Defense 4 февраля сообщила газета The Washington Times.

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