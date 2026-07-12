Русская весна
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Русская весна

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Паника в Киеве: украинское военное руководство готовит население к полному разрушению инфраструктуры

Паника в Киеве: украинское военное руководство готовит население к полному разрушению инфраструктуры

У киевского режима начинается новая волна паники, которую чиновники пытаются замаскировать под «заботу о населении».

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Комментарии
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Vlad Kol
самое время одуматься, о капитуляции задуматся...
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4 н.
ШКИПЕР
Каждый день хохлы посылают на Россию сотни дронов , которые долетают аж до Омска и Укрорейху нечем ответить на удары ВС РФ , афтыр , а ты часом не врёшь ?
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4 н.