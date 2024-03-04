Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нанесения побоев несовершеннолетнему в Перми

В социальных медиа сообщалось, что 1 марта текущего года на территории поселка Новые Ляды Свердловского района города Перми группа несовершеннолетних применила насилие в отношении мальчика 2010 года рождения.
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