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Волкановски обвинил Махачева в читерстве: «Это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отреагировал на слухи о возможном использовании капельниц Исламом Махачевым перед боем на UFC 284.

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