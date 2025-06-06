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Названа сумма ущерба для Маска от конфликта с Трампом

Названа сумма ущерба для Маска от конфликта с Трампом

Американский бизнесмен Илон Маск за день потерял 34 миллиарда долларов из-за конфликта с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

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