«Замыливаются глаза». Александр Бурков назвал оптимальное время работы губернатором

gorod55Политика«Замыливаются глаза». Александр Бурков назвал оптимальное время работы губернаторомАлександр Бурков убежден в том, что губернатор должен находиться на своем посту не больше двух сроков подряд.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СергеевСогласен .. замыливаются глаза ... уже все кажется в розовом цвете... То же самое можно сказать и о Президенте.. Не более двух сроков .. причем четырех летнихСветлана Бондаренко (Белова)Похоже,у Буркова глаза замылились ещё ДО окончания первого своего срока,раз он не видит,что творится в Омске и области.Ему всё хорошо.Комментировать
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