gorod55

222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    А вся остальная страна ползает в грязи, сортиры на улице!РЖД запустили кру...
  • Владимир Петров
    Самое лучшее усовершенствование ЕГЭ - это его отмена...)))Ректор ВШЭ предло...
  • Владимир
    " Для поиска мест произрастания конопли привлекают добровольные дружины и КТОСы. Информацию об очагах направляют в по...Опасная зелень. О...

«Замыливаются глаза». Александр Бурков назвал оптимальное время работы губернатором

«Замыливаются глаза». Александр Бурков назвал оптимальное время работы губернатором

Александр Бурков убежден в том, что губернатор должен находиться на своем посту не больше двух сроков подряд.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Владимир Сергеев
Согласен .. замыливаются глаза ... уже все кажется в розовом цвете... То же самое можно сказать и о Президенте.. Не более двух сроков .. причем четырех летних
Светлана Бондаренко (Белова)
Похоже,у Буркова глаза замылились ещё ДО окончания первого своего срока,раз он не видит,что творится в Омске и области.Ему всё хорошо.

Картина дня

наверх