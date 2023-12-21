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Army Recognition: китайские метеозонды-шпионы создают напряженность над Тайваньским проливом

Army Recognition: китайские метеозонды-шпионы создают напряженность над Тайваньским проливом

17 декабря два предположительно китайских метеозонда были замечены над Тайваньским проливом, что стало вторым подобным инцидентом в этом месяце, пишет западное интернет-издание Army Recognition со ссылкой на сообщение от Минобороны Тайваня.

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