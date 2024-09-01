Опубликованы кадры морского пуска китайской ракеты Ceres-1S В сети Интернет появились кадры запуска китайской ракеты Ceres-1S с морской платформы в Желтом море.
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Опубликованы кадры морского пуска китайской ракеты Ceres-1S В сети Интернет появились кадры запуска китайской ракеты Ceres-1S с морской платформы в Желтом море.
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