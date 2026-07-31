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Палмер заявил, что уснул в перерыве матча Мексики и Англии на ЧМ: «Игры в Америке шли в какое-то безумное время, было немного сложно»

Полузащитник « Челси » Коул Палмер рассказал, что уснул в перерыве матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Мексики и Англии (2:3).

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