Александрова пробилась в полуфинал турнира в Майами

Екатерина Александрова обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал престижного турнира. В Майами завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Екатерина Александрова встречалась с Джессикой Пегулой.
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