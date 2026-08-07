Чего можно ждать от нового президента Колумбии по прозвищу Тигр?

Дональд Трамп приветствовал победу де ла Эсприэльи на выборах словом «Великолепно!» 7 августа пройдет инаугурация нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи.
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