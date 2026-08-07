Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Чего можно ждать от нового президента Колумбии по прозвищу Тигр?

Чего можно ждать от нового президента Колумбии по прозвищу Тигр?

Дональд Трамп приветствовал победу де ла Эсприэльи на выборах словом «Великолепно!» 7 августа пройдет инаугурация нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи.

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