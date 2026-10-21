В подмосковном Щелково мужчина напал с ножом на троих соседей после ночного конфликта из-за шума. Группа нарушала тишину на общем балконе, что привело к ссоре.
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