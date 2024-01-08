Бизнес-омбудсмен Титов рассказал о несбывшихся мрачных прогнозах для России

Борис Титов: мрачные прогнозы для РФ не оправдались благодаря рыночной экономике Мрачные прогнозы и ожидания сплошного негатива в экономике России в 2023 году не сбылись, поскольку сама экономика смогла быстро перестроиться благодаря тому, что «давно стала рыночной», считает уполномоченный при президенте страны по защите прав предпринимателей Борис Титов.