Бизнес-омбудсмен Титов рассказал о несбывшихся мрачных прогнозах для России

Борис Титов: мрачные прогнозы для РФ не оправдались благодаря рыночной экономике Мрачные прогнозы и ожидания сплошного негатива в экономике России в 2023 году не сбылись, поскольку сама экономика смогла быстро перестроиться благодаря тому, что «давно стала рыночной», считает уполномоченный при президенте страны по защите прав предпринимателей Борис Титов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии