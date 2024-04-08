В больницы региона по поводу нападения клещей вынуждены были обратиться уже 10 человек!!!! 😱😱😱Трое из них - дети.
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В больницы региона по поводу нападения клещей вынуждены были обратиться уже 10 человек!!!! 😱😱😱Трое из них - дети.