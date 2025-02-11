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Царьград

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Взрывы на танкере? Инсайдеры заявили о начале войны: "Нам уже пора бы явиться"

Взрывы на танкере? Инсайдеры заявили о начале войны: "Нам уже пора бы явиться"

В порту Усть-Луга Ленинградской области в машинном отделении танкера Koala, который готовился к отплытию с грузом в 130 тонн мазута, произошло несколько взрывов, о чём сообщают источники со ссылкой на Росморречфлот.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Ни СМЕРША, ни Трибунала, ни стенки. СВО просрем бандерслсам и олигархам. Военное положение и расстрел на месте.
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