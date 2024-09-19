Геймплей Shattered Space, античит сломал GTA Online на Steam Deck, слив новой Nintendo Switch… Состоя...

Геймплей Shattered Space, античит сломал GTA Online на Steam Deck, слив новой Nintendo Switch…Состоялся релиз Dead Rising Deluxe Remaster, появились и первые оценки; Electronic Arts обещает реализовать в своей игре про Чёрную Пантеру некую прорывную технологию повествования; кооперативный шутер-спин-офф Dead by Deadlight отменили, а студию-разработчика закрыли; после введения античита BattlEye GTA Online перестала запускаться на Steam Deck и Linux; в Сеть слили изображения и спецификации следующей Nintendo Switch; Bethesda представила свежий геймплейный ролик по DLC к Starfield — Shattered Space; ремастеры получат культовый эксклюзив с&nb источник#Dead_Rising #Steam_Deck.