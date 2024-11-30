Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Москва пригласила военных КНДР на парад Победы в Москву

Москва пригласила военных КНДР на парад Победы в Москву

Москва предложила Пхеньяну принять участие в параде Победы на Красной площади. Соответствующее предложение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну передал Министр обороны РФ Андрей Белоусов по итогам двусторонних переговоров.

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