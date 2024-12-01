Шанс реализовать мечты: шесть счастливчиков, у которых в декабре сбудется все Алёна ЮрьеваДекабрь 2024 года обещает стать особенным временем для многих, благодаря необычным астрономическим явлениям, и особенно — ретроградному Меркурию, который будет наблюдаться с 26 ноября по 15 декабря.