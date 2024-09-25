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Царьград

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Дипломатическая стратегия Пезешкиана: Что на самом деле сказал президент Ирана про конфликт России и Украины

Дипломатическая стратегия Пезешкиана: Что на самом деле сказал президент Ирана про конфликт России и Украины

Как трактовать заявления президента Ирана Месуда Пезешкиана о России, сделанные на полях Генеральной Ассамблеи ООН? Что он сказал на самом деле и в чём заключается его дипломатическая стратегия? Разбираемся вместе с экспертами.

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