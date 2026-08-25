Кроссовер Jeland J7 обрел новую топ-версию и стал «престижнее»[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Популярный в Европе кроссовер Jaecoo J7 в минувшем июне специально для России перевоплотился в Jeland J7 и стал второй моделью отечественного бренда, созданного российской компанией АГР Холдинг и китайской фирмой Defetoo.