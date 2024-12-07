Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вёл себя безразлично по отношению к Зеленскому во время встречи во французской столице, пишет New York Post.
NYP: Трамп отнёсся к Зеленскому безразлично во время встречи в Париже
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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