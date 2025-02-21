Судебные приставы объявили российского хоккеиста Малкина в розыск

Звезду НХЛ, российского хоккеиста Евгения Малкина ищут судебные приставы из-за неоплаченного штрафа. Малкин играет за Pittsburgh Penguins и не собирается возвращаться в Россию В июне 2024 года на BMW X5, который принадлежит российскому хоккеисту Евгению Малкину, выписали штраф за непристегнутый ремень, однако за рулем, предварительно, находился его помощник, который ведет дела Малкина в России, сообщает Телеграм-канал SHOT.