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СМИ узнали о плане Макрона предложить Трампу развертывание войск ЕС на Украине

СМИ узнали о плане Макрона предложить Трампу развертывание войск ЕС на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в США планирует предложить Вашингтону развертывание военных сил стран Евросоюза (ЕС) на Украине в качестве условия начала переговоров по урегулированию украинского конфликта.

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