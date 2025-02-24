СМИ узнали о плане Макрона предложить Трампу развертывание войск ЕС на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в США планирует предложить Вашингтону развертывание военных сил стран Евросоюза (ЕС) на Украине в качестве условия начала переговоров по урегулированию украинского конфликта.