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Война, адвокатура, 104 года: какой запомнилась мать Ирины Алферовой

Война, адвокатура, 104 года: какой запомнилась мать Ирины Алферовой

«Вчера попрощались с нашей Бамой. Ушла в мир иной Ксения Архиповна Алферова на 104-м году жизни. Невероятная женщина!» — эти строки из Telegram-канала актрисы Ксении Алферовой разлетелись по Сети 28 августа.

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