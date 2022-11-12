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Гасли получил предупреждение – стюарды приняли решение не штрафовать гонщика «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил официальное предупреждение от стюардов Гран-при Сан-Паулу. Гасли находился под расследованием в связи с тем, что гонщика подозревали в слишком медленной езде на установочных кругах.

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