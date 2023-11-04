Гауфф стала полуфиналисткой Итогового турнира года.

Кори Гауфф в трёх сетах обыграла Маркету Вондроушеву. В ночь на 4 ноября в Канкуне прошел матч третьего тура Итогового чемпионата года в женском одиночном разряде, в котором американка Кори Гауфф встречалась с Маркетой Вондроушевой.