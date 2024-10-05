Фигурантом сразу трех уголовных дел стал блогер из Петрозаводска, которого в конце августа сотрудники ГАИ притормозили на Мурманском шоссе.
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Фигурантом сразу трех уголовных дел стал блогер из Петрозаводска, которого в конце августа сотрудники ГАИ притормозили на Мурманском шоссе.