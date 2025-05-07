В Даниловском районе завершается строительство общественного центра

Новое здание площадью около 6,7 тысячи квадратных метров возводится на набережной Марка Шагала в Даниловском районе на юге Москвы, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.