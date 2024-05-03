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FT: страны G7 больше не рассматривают вопрос полной конфискации активов РФ

FT: страны G7 больше не рассматривают вопрос полной конфискации активов РФ

Страны G7 больше не обсуждают вопрос о полной конфискации активов РФ, сообщает Financial Times. Страны Европы хотели бы дистанцироваться от всего, что может затрагивать сами активы, опасаясь ответных мер со стороны Москвы, поясняется в публикации.

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