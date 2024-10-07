В Приморье задержана группа нелегалов, пересекших границу России для сбора дикоросов

В Хасанском районе Приморского края задержали группу нелегалов, которые незаконно пересекли границу России для сбора дикоросов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.
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