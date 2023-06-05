«Мы наверняка лишимся части территорий»: Пригожин дал прогноз по поводу наступления ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российская армия несет серьезные потери в зоне специальной военной операции, в результате чего будет потеряна часть территорий.
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