Пентагон раскрыл причины, почему рухнул борт ВВС США в Средиземном море

Военные заявляют, что причина расследуется, но признаков какой-либо враждебной деятельности нет.Стали известны первые подробности инцидента с крушением воздушного судна ВВС над Средиземным морем, в результате которого погибли все члены экипажа.
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