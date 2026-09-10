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Молодежь штурмует главную лигу России! 5 талантов, которые уже забросили дебютные шайбы в новом сезоне КХЛ

Молодежь штурмует главную лигу России! 5 талантов, которые уже забросили дебютные шайбы в новом сезоне КХЛ

Будущие звезды.Новый сезон КХЛ только начался, а молодые хоккеисты уже успели громко заявить о себе. Причем некоторым из них хватило всего одной игры, чтобы забросить первую шайбу в главной российской лиге.

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