Путин: каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития

Каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития. Об этом 13 сентября в обращении к участникам и гостям Международного фестиваля молодежи ― 2026 заявил президент России Владимир Путин.
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