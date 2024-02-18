Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Последствия удара ВСУ по Донецку шрапнельной ракетой показали на видео

Последствия удара ВСУ по Донецку шрапнельной ракетой показали на видео

Украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка. ВСУ нанесли удары снарядами 122 калибра. На опубликованном с места происшествия кадров можно заметить, как в результате обстрела осколки повредили жилое здание, а также сильно повреждено несколько автомобилей.

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