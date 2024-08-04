Channel 12: Байден потребовал от Нетаньяху «перестать нести чушь» о переговорах

Президент США Джо Байден перешел на «недипломатический язык» в состоявшемся 1 августа телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, попросив его «перестать нести чушь» о переговорах с ХАМАС и не воспринимать помощь Вашингтона как нечто «само собой разумеющееся», передает Channel 12.