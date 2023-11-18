Матыцин обвинил МОК и WADA в политизации спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию на управление мировым спортом.
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