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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Матыцин обвинил МОК и WADA в политизации спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию на управление мировым спортом.

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