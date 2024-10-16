Трое забайкальцев осуждены за реализацию немаркированной алкогольной продукции

Незаконная деятельность осужденных была пресечена сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД.
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