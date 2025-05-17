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«Реал» подписал защитника сборной Испании Хёйсена за €59,4 млн

«Реал» подписал защитника сборной Испании Хёйсена за €59,4 млн

Мадридский «Реал» приобрел защитника сборной Испании Дина Хёйсена из «Борнмута» за £50 млн. 20-летний футболист с голландскими корнями начал карьеру в «Ювентусе» и дебютировал за сборную Испании в 2025 году.

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