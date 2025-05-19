Регулировать, но не мешать: что говорят об искусственном интеллекте на ПМЮФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая, ФедералПресс. На площадке КВЦ «Экспофорум» прошел первый день XIII Петербургского международного юридического форума – крупнейшей дискуссионной платформы для взаимодействия представителей правовой, предпринимательской и правоохранительной сфер по вопросам регулирования в интересах граждан и бизнеса.