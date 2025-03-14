"Это конец Gucci". В сети критикуют назначение Демны Гвасалии на пост креативного директора Gucci

Сегодня стало известно, что бывший креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия назначен главой Gucci и сменит на должности Сабато де Сарно, который покинул модный дом в начале февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Максим Галкин* и Алла Пугачева, Иван Ургант, Саша Бортич и другие звезды поздравили женщин с 8-м марта и показали, как отмечают праздник
- Марина Федункив раскрыла необычное имя своего первенца, которого она родила в 53 года
- Блогера Александру Митрошину доставили в Следственный комитет на допрос: видео и новые подробности дела
Свежие комментарии