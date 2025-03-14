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SPLETNIK

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"Это конец Gucci". В сети критикуют назначение Демны Гвасалии на пост креативного директора Gucci

"Это конец Gucci". В сети критикуют назначение Демны Гвасалии на пост креативного директора Gucci

Сегодня стало известно, что бывший креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия назначен главой Gucci и сменит на должности Сабато де Сарно, который покинул модный дом в начале февраля.

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