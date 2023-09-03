Atlantic: НАТО может прекратить свое существование к 2025 году из-за Украины

К этому приведут противоречия между США и Европой, утверждается в публикацииНАТО может распасться к 2025 году из-за растущих противоречий между позицией Республиканской партии США и интересами большинства европейских стран по конфликту на Украине.
К этому приведут противоречия между США и Европой, утверждается в публикацииНАТО может распасться к 2025 году из-за растущих противоречий между позицией Республиканской партии США и интересами большинства европейских стран по конфликту на Украине.
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